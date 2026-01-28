Candidatos presentaron sus propuestas en el foro “Planificar, construir y gobernar Santa Cruz”

Candidatos a la Gobernación de Santa Cruz participaron este miércoles en el foro “Planificar, construir y gobernar Santa Cruz”, donde escucharon las preocupaciones de distintos sectores e instituciones cruceñas, de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Durante el encuentro, profesionales de los sectores ingenieril, arquitectónico y de la construcción plantearon sus principales inquietudes a los postulantes, haciendo énfasis en la necesidad de una planificación integral para el desarrollo del departamento.

El presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, Percy Vargas, señaló que Santa Cruz no puede continuar reaccionando a presiones sectoriales.

“Santa Cruz no puede seguir reaccionando a presiones sectoriales; necesita una planificación adecuada. Sabemos los problemas económicos que tiene el país y, a partir de ello, debemos ser eficientes en el uso de los recursos”, afirmó.

Entre los temas abordados por los profesionales se destacó la metropolización de Santa Cruz, proceso que requerirá un trabajo coordinado entre la Gobernación y los municipios que conforman el área metropolitana. Asimismo, se planteó la necesidad de garantizar la dotación de agua para las futuras generaciones.

En el foro, los candidatos Juan Pablo Velasco, Guido Nayar, Otto Ritter, Vladimir Peña y Chin Hyun Chung presentaron sus propuestas y respondieron a las inquietudes de los sectores participantes.

