Subnacionales 2026: Orlando Peña presenta sus propuestas para la alcaldía de Santa Cruz

Rumbo a las elecciones subnacionales de marzo, Orlando Peña, candidato a la alcaldía por 'Unidos por los Pueblos', visitó el programa El Mañanero para dar a conocer sus propuestas y explicar cómo planea mejorar la calidad de vida en Santa Cruz.

Peña, dirigente vecinal con más de 10 años de experiencia en los barrios, destacó que su campaña se centra en llevar soluciones concretas a los vecinos y no solo en recopilar demandas.

“El que entra a ser candidato al alcalde ya tiene que saber cuáles son las soluciones y las problemáticas de cada vecino de nuestro municipio cruceño”, afirmó.

Señaló que muchos distritos fuera del quinto anillo presentan problemas de calles inundadas, falta de transporte y deficiencias en pavimentación, lo que evidencia la necesidad de equipar adecuadamente las subalcaldías para atender de manera inmediata a la población.

El candidato explicó que su propuesta de descentralización municipal busca transferir recursos a las subalcaldías y permitir la elección de subalcaldes y concejales locales.

“Vamos a descentralizar los recursos a la subalcaldía para que los subalcaldes puedan invertir y dar atención inmediata a los vecinos”, señaló Peña.

Además, destacó la importancia de contar con maquinaria propia en cada distrito, como motoniveladoras, retroexcavadoras, volquetas y motobombas, para enfrentar problemas de inundaciones y calles inaccesibles.

Peña aseguró que estos recursos son alcanzables si se administra correctamente el presupuesto anual de 4.790 millones de bolivianos previsto para 2026. “Siempre cuando la plata se administra bien y no se embolsilla, alcanza y sobra para equipar todas las subalcaldías”, afirmó.

En cuanto a la transparencia y el control social, Peña aseguró que se creará un órgano fiscalizador compuesto por representantes de las asociaciones de juntas vecinales, independiente del gobierno municipal.

“Los controles sociales tienen que fiscalizar al ejecutivo y al legislativo para demostrar transparencia ante la aprobación de los proyectos y que la gente vea que sus impuestos se invierten en obra y no se malversan”, afirmó.

Asimismo, planteó un enfoque prioritario en salud y educación, asegurando el pago puntual a médicos y gendarmes y proponiendo un nuevo modelo de alimentación escolar.

“Se acabó la alimentación complementaria entregada por empresas; los niños recibirán su desayuno directamente en la unidad educativa con avena, leche y alimentos nutritivos, y además tendrán Mochila Félix con útiles escolares, zapatos y guardapolvo”, detalló.

Peña reiteró que su plan de gobierno busca equilibrar la atención a los barrios con el desarrollo del centro de la ciudad.

“Vamos a reconstruir pavimentos, recuperar plazas y áreas recreativas, pero la obra de gran impacto social será equipar la subalcaldía, porque sin herramientas no se puede atender al vecino”, explicó.

El candidato aseguró que priorizará la planificación y la inversión responsable para garantizar que Santa Cruz avance sin comprometer la estabilidad financiera del municipio.

Mira la programación en Red Uno Play