Carlos Zavaleta propone reducir sueldos y mejorar servicios si llega a la Alcaldía de Cochabamba

El candidato por la Alianza Unidos por los Pueblos (AUPP) propone reducir salarios municipales y priorizar el acceso a servicios básicos como agua y alcantarillado.
28/01/2026 13:10
Escuchar esta nota
Carlos Alfredo Zavaleta Pañiagua, el candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la Alianza Unidos por los Pueblos (AUPP), presentó sus principales propuestas en una entrevista electoral con Red Uno.
Zavaleta, es ingeniero con más de 18 años de experiencia profesional y señaló que su prioridad es mejorar los servicios básicos en la ciudad, especialmente el acceso a agua potable y alcantarillado para reducir la desigualdad social entre los cochabambinos.
Dijo que su plan de trabajo incluye una reingeniería municipal basada en siete pilares, con énfasis en la eficiencia y la equidad.
Precisó que su sueldo en YPFB era de alrededor de 17 mil bolivianos, pero si llega a ser electo como autoridad aplicará un plan de ahorro para " priorizar a los cochabambinos que más lo necesitan”.
Asimismo, aseveró que implementará una política de "cero tolerancia a la corrupción" con la aplicación de control y transparencia en la administración municipal.
El candidato aseguró que su equipo está formado por profesionales de distintas áreas y que trabajará para que Cochabamba sea más justa y eficiente, con prioridad para los sectores más vulnerables.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55