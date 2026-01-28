TEMAS DE HOY:
Exdiputada Laura Rojas Sebastián Vespa Montero Accidente a los Yungas

25ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Carlos Zavaleta propone reducir sueldos y mejorar servicios si llega a la Alcaldía de Cochabamba

El candidato por la Alianza Unidos por los Pueblos (AUPP) propone reducir salarios municipales y priorizar el acceso a servicios básicos como agua y alcantarillado.

Cristina Cotari

28/01/2026 13:10

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la Alianza Unidos por los Pueblos, Carlos Zavaleta. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Carlos Alfredo Zavaleta Pañiagua, el candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la Alianza Unidos por los Pueblos (AUPP), presentó sus principales propuestas en una entrevista electoral con Red Uno.

El candidato reconoció que  fue militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) y trabajó en YPFB como responsable de Ingeniería y Proyectos. Actualmente, es presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros y Energías de Bolivia.

Zavaleta, es ingeniero con más de 18 años de experiencia profesional y  señaló que su prioridad es mejorar los servicios básicos en la ciudad, especialmente el acceso a agua potable y alcantarillado para reducir la desigualdad social entre los cochabambinos.

 

Dijo  que su plan de trabajo  incluye una reingeniería municipal basada en siete pilares, con énfasis en la eficiencia y la equidad.

Uno de los anuncios más llamativos que hizo Zavaleta es que, de llegar a la Alcaldía, se reducirá entre un 30 y 40% el sueldo del alcalde, de los concejales y del aparato municipal como parte de un plan de austeridad.

Precisó que su sueldo en YPFB era de alrededor de 17 mil bolivianos, pero  si llega a ser electo como autoridad aplicará un plan de ahorro para  " priorizar a los cochabambinos que más lo necesitan”.

Entre sus propuestas destacadas, Zavaleta mencionó que está  el acceso a agua potable para todos y  modernizar la  gestión de la basura previo a  la rescisión de  contratos ineficientes.

Asimismo, aseveró que implementará una política de "cero tolerancia a la corrupción" con la aplicación de  control y transparencia en la administración municipal.

El candidato aseguró que su equipo está formado por profesionales de distintas áreas y que trabajará para que Cochabamba sea más justa y eficiente, con prioridad para los sectores más vulnerables.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD