Carlos Zavaleta propone reducir sueldos y mejorar servicios si llega a la Alcaldía de Cochabamba

Carlos Alfredo Zavaleta Pañiagua, el candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la Alianza Unidos por los Pueblos (AUPP), presentó sus principales propuestas en una entrevista electoral con Red Uno.

El candidato reconoció que fue militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) y trabajó en YPFB como responsable de Ingeniería y Proyectos. Actualmente, es presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros y Energías de Bolivia.

Zavaleta, es ingeniero con más de 18 años de experiencia profesional y señaló que su prioridad es mejorar los servicios básicos en la ciudad, especialmente el acceso a agua potable y alcantarillado para reducir la desigualdad social entre los cochabambinos.

Dijo que su plan de trabajo incluye una reingeniería municipal basada en siete pilares, con énfasis en la eficiencia y la equidad.

Uno de los anuncios más llamativos que hizo Zavaleta es que, de llegar a la Alcaldía, se reducirá entre un 30 y 40% el sueldo del alcalde, de los concejales y del aparato municipal como parte de un plan de austeridad.

Precisó que su sueldo en YPFB era de alrededor de 17 mil bolivianos, pero si llega a ser electo como autoridad aplicará un plan de ahorro para " priorizar a los cochabambinos que más lo necesitan”.

Entre sus propuestas destacadas, Zavaleta mencionó que está el acceso a agua potable para todos y modernizar la gestión de la basura previo a la rescisión de contratos ineficientes.

Asimismo, aseveró que implementará una política de "cero tolerancia a la corrupción" con la aplicación de control y transparencia en la administración municipal.

El candidato aseguró que su equipo está formado por profesionales de distintas áreas y que trabajará para que Cochabamba sea más justa y eficiente, con prioridad para los sectores más vulnerables.

Mira la programación en Red Uno Play