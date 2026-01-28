Comienza en Panamá el Foro Económico con participación de mandatarios

Este miércoles se lleva a cabo en Panamá el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, uno de los encuentros más relevantes de la región. El evento reúne a líderes políticos, económicos y académicos para debatir los principales desafíos y oportunidades del continente.

La sesión inaugural cuenta con la presencia de siete jefes de Estado y altas autoridades internacionales. El acto es encabezado por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, junto a los mandatarios de Bolivia, Panamá, Brasil, Colombia, Ecuador y Guatemala, además del primer ministro de Jamaica y el presidente electo de Chile.

La participación del presidente boliviano Rodrigo Paz posiciona a Bolivia en un espacio estratégico de diálogo regional, donde se abordan temas clave vinculados al futuro económico y político de la región, en un contexto marcado por desafíos globales como la desaceleración económica, la fragmentación internacional y el cambio climático.

El Foro reúne a más de 2.500 líderes políticos, empresariales y académicos de América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo, consolidándose como el principal espacio regional de debate económico y político del año.

Los ejes de discusión están centrados en competitividad, inversión, transición productiva, cohesión social y gobernanza democrática, con el objetivo de avanzar desde el diagnóstico hacia propuestas concretas de acción.

Uno de los momentos más destacados del encuentro será la participación de los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, quienes aportarán su visión sobre desarrollo institucional, innovación y crecimiento sostenible, temas fundamentales para las economías emergentes de la región.

