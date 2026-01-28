Sigue minuto a minuto la participación de Bolivia en el Foro de la CAF por Red Uno

Red Uno realiza una cobertura minuto a minuto del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, impulsado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, donde Bolivia cumple un rol clave de participación y liderazgo regional. Todos los detalles de esta importante plenaria serán transmitidos a través de las plataformas digitales y redes sociales.

El Foro reunirá a siete jefes de Estado, dos premios Nobel de Economía y a más de 2.500 líderes políticos, empresariales, académicos y expertos internacionales, con el objetivo de pasar del diagnóstico a la acción, en un contexto marcado por desafíos globales y nuevas oportunidades para la región.

Entre los ejes centrales del encuentro se debatirá una agenda de integración regional, que incluye proyectos estratégicos como corredores bioceánicos inteligentes, interconexiones eléctricas basadas en energías renovables y una agenda digital común, orientada a garantizar soberanía de datos y acceso universal.

Otro de los pilares será el aprovechamiento estratégico de las ventajas competitivas de América Latina y el Caribe, no solo como exportadora de materias primas, sino como líder en bioeconomía circular, agricultura climáticamente inteligente y gestión sostenible de océanos y bosques, con el objetivo de atraer inversiones que transformen los recursos naturales en productos verdes de alto valor agregado.

El Foro también pone especial énfasis en las deudas sociales históricas de la región. Reducir desigualdades, modernizar los sistemas educativos, fortalecer redes de protección social, promover la inclusión financiera, la formalización laboral y cerrar brechas de género y etnia son condiciones indispensables para mejorar la productividad y garantizar la estabilidad regional.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF en alianza con el Gobierno de Panamá, se desarrolla del 27 al 30 de enero en Ciudad de Panamá. El Foro Económico se realizará específicamente los días 28 y 29 de enero, como una vitrina para mostrar al mundo una región dinámica, innovadora y con potencial de consolidarse como parte de la solución a los grandes retos globales.

La agenda oficial iniciará este miércoles 28 de enero de 2026 con el registro de participantes y la intervención de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en la sesión plenaria inaugural.

Bolivia, con protagonismo especial

Bolivia participa con un protagonismo destacado en el Foro, con una delegación encabezada por el presidente Rodrigo Paz, acompañado por autoridades de su gabinete económico. El encuentro será inaugurado por Sergio Díaz-Granados junto a los mandatarios de Panamá, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Jamaica, además del presidente electo de Chile.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, la comitiva boliviana desarrollará una agenda orientada a mostrar el proceso de transformación política y económica del país, así como las reformas destinadas a atraer inversión, corregir desequilibrios macroeconómicos y reinsertar a Bolivia en la agenda regional. Estas acciones cuentan con el respaldo financiero de CAF mediante un compromiso de USD 3.100 millones, destinado a sustituir deuda cara, impulsar inversión pública y fomentar el desarrollo productivo.

Agenda boliviana en el Foro

El protagonismo boliviano se reflejará en el panel “Bolivia: Agenda de Crecimiento, Inversión y Desarrollo Sostenible”, donde se analizará el potencial del país para diversificar su matriz productiva y fortalecer sectores como agroindustria, manufactura, turismo y litio.

Participarán:

Enrique García , expresidente ejecutivo de CAF

Jean Pierre Antelo , presidente de CAINCO

José Gabriel Espinoza , ministro de Economía y Finanzas Públicas

Marilyn Cochamanidis , vicepresidenta corporativa del Grupo Kuljis Cochamanidis

Jeannette Sánchez, representante de CAF en Bolivia (moderadora)

Jeannette Sánchez destacó que la participación boliviana abre oportunidades concretas para fortalecer vínculos estratégicos y atraer inversión. “Es un escenario de alto nivel donde Bolivia puede mostrar avances, identificar socios y conectar su agenda económica con actores regionales y globales”, afirmó.

Este miércoles 28 de enero, la ministra de Educación, Beatriz García, intervendrá en la mesa redonda “Impulso Productivo: Capacitación laboral para potenciar la competitividad y el desarrollo en América Latina y el Caribe”, centrada en el rol de la formación técnica y profesional.

El jueves 29 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, participará en la plenaria “La era de la fragmentación global: ¿encontrará ALC su voz?”, donde se analizará el posicionamiento regional frente a un escenario internacional marcado por rivalidades geopolíticas y desafíos al multilateralismo.

La delegación boliviana también formará parte de la Rueda de Negocios del Foro y contará con un stand país, donde se exhibirán oportunidades de inversión, información sectorial y una muestra de productos nacionales.

El Foro se desarrolla bajo un formato semipresencial, con transmisiones globales y espacios de networking, ampliando el alcance de las discusiones y fortaleciendo el diálogo entre gobiernos, organismos multilaterales y el sector privado.

Mira la programación en Red Uno Play