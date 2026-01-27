“Es un gran progreso”: ahorristas ven señales de estabilidad económica y esperanza

El inicio de la devolución de ahorros en dólares por parte del sistema bancario generó reacciones mayormente positivas entre la población. Tras un periodo en el que muchos ciudadanos no podían acceder libremente a sus depósitos en moneda extranjera, el Gobierno puso en marcha una primera fase que permite retirar hasta 1.000 dólares, lo que para muchos representa un avance significativo.

Las opiniones recogidas reflejan alivio, esperanza y una renovada confianza en la estabilidad financiera.

“Bueno, son parte de las políticas económicas que está planteando el nuevo Gobierno. En todo caso, la estrategia como tal empieza a funcionar. Y si es para bien, el resultado se va a ver de aquí a un futuro”, señaló un ciudadano consultado.

El nuevo límite de retiro también fue comparado con las restricciones anteriores, cuando solo se permitía extraer montos mucho menores.

“¿Qué te digo? Antes no se podía sacar más de cien dólares. Estamos hablando de mil. Es un gran progreso”, expresó otro ahorrista.

Para algunos, la medida no solo brinda tranquilidad, sino que incluso incentiva a seguir confiando en el sistema bancario. Una vecina afirmó que no retirará sus fondos, sino que continuará ahorrando.

“Más bien voy a aumentar y ya voy a poder depositar los pocos dólares que tengo. Con más seguridad, porque ya sé que mañana van a estar cuando los necesite. Yo toda la vida he trabajado con dólares”, sostuvo.

Otros ciudadanos consideran que la decisión puede ayudar a estabilizar la economía y devolver certidumbre a la población.

“Es lo mejor que le puede pasar al país. La gente está susceptible con la subida y bajada del dólar. Ahora que han entrado dólares otra vez, la gente está tomando confianza en la economía. Es una buena noticia para todos”, comentó un ahorrista.

Sin embargo, también hay posturas más cautelosas. Algunos consideran que el monto aún es limitado, aunque reconocen el avance. “Escuché que ahora solo se van a poder sacar mil dólares. Tampoco es justo, pero se tiene que ir avanzando de a poco”, opinó otro ciudadano.

Entre gratitud y alivio, varios coinciden en que la medida marca un punto de inflexión. “Ya era hora. Está bien para toda la gente que tiene ahorros en los bancos. Gracias a Dios, de cualquier forma, está mejorando la situación”, expresó una mujer.

Finalmente, otro entrevistado resumió el sentir general: “Está muy bien. Es muy viable que se haga todo eso. Es en beneficio de la población”.

