La Gestora Pública de la Seguridad Social ha puesto en marcha un despliegue de plataformas de atención no presenciales. El objetivo principal es que los confirmen si están habilitados para realizar el cobro desde su celular o computadora.

Esta medida busca agilizar el proceso y evitar que los ciudadanos acudan en vano a los bancos si no cumplen con los requisitos de registro previo al 30 de noviembre de 2025.

Plataformas de consulta y atención

Para garantizar una atención 24/7, se han habilitado tres canales principales de consulta. El primero es el sitio web oficial (www.gestora.bo), donde en la sección "Programa PEPE" solo se requiere ingresar el número de Cédula de Identidad y la fecha de nacimiento. Asimismo, se ha dispuesto una línea gratuita (800-101-070) y un número de WhatsApp (771-99-342) para resolver dudas técnicas o reportar inconvenientes con la habilitación en el sistema.

Es importante recordar que el pago de los Bs 150 mensuales (enero, febrero y marzo) se realiza bajo un cronograma basado en el día de nacimiento del beneficiario. Por ejemplo, si una persona nació un día 26, podrá cobrar su primera cuota a partir del 26 de enero. Si por algún motivo no puede acudir en su fecha asignada, el beneficio es acumulable y podrá retirarse en su totalidad (Bs 450) hasta el plazo máximo del 30 de abril de 2026 en cualquiera de las 44 entidades financieras autorizadas.

Las autoridades de la Gestora Pública enfatizaron que el acceso a estas plataformas es totalmente gratuito y no requiere de intermediarios.

“La herramienta central es el código QR oficial; al escanearlo, el ciudadano es redirigido a una interfaz segura. No hay que inscribirse ni llenar formularios adicionales, el programa emplea automáticamente los datos oficiales de los bonos sociales vigentes”, informaron desde la entidad estatal.

