TEMAS DE HOY:
Caso Narcomaletas Boliviana secuestrada y torturada Gobierno nacional

32ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

El dólar paralelo registra leves variaciones este martes por la tarde tras anuncio de devolución de divisas

El mercado paralelo del dólar registra leves movimientos este 27 de enero, según las plataformas digitales que monitorean su comportamiento.

Charles Muñoz Flores

27/01/2026 12:47

Así está el dólar paralelo este lunes por la tarde. FOTO: Freepik.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo mostró este martes 27 de enero una ligera baja, tras el reciente anuncio del Gobierno del presidente Rodrigo Paz sobre la liberación de divisas.

Según datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, al mediodía el dólar se cotizaba en Bs 9,26 para la venta y Bs 9,29 para la compra, evidenciando una disminución respecto a la cotización registrada a primera hora de la mañana, cuando el dólar alcanzó Bs 9,30 para la venta y Bs 9,35 para la compra.

Por su parte, el dólar blue, reportado por el sitio bolivianblue.net, mostró también leves variaciones en el mercado informal, situándose en Bs 9,26 para la venta y Bs 9,28 para la compra.

Estas fluctuaciones reflejan la alta demanda de divisas y la atención que mantienen tanto comerciantes como ciudadanos sobre el comportamiento del mercado cambiario. Analistas señalan que las medidas del Gobierno podrían generar una estabilización temporal del tipo de cambio, aunque advierten que la situación sigue siendo sensible a factores de oferta y demanda.

Cotización del dólar paralelo

Así está el dólar paralelo este martes por la tarde. FOTO: Captura de dólar paralelo.

Cotización del dólar blue

En este contexto, el mercado informal continúa siendo un punto de referencia clave para quienes buscan acceder a dólares estadounidenses, mientras que la economía local observa de cerca cada movimiento del tipo de cambio paralelo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD