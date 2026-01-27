TEMAS DE HOY:
Economía

¿Eres beneficiario del bono PEPE? Escanea el QR y sal de dudas en segundos

La Gestora Pública habilitó un código QR oficial para que los ciudadanos consulten, de forma rápida y segura, si acceden al beneficio del Programa Extraordinario de Protección y Equidad.

Silvia Sanchez

27/01/2026 12:51

Un escaneo y listo: así puedes saber si accedes al bono PEPE. Foto referencial tomada del Banco Central de Bolivia
Bolivia

Ya está disponible un código QR oficial que permite a la población verificar de manera rápida y sencilla si es beneficiaria del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), evitando filas, trámites innecesarios y traslados.

Con solo escanear el QR desde el celular, los ciudadanos acceden directamente al portal de consulta, donde deberán ingresar dos datos básicos: su número de cédula de identidad y fecha de nacimiento. El sistema informa de inmediato si el pago está habilitado para su cobro.

El bono PEPE contempla un beneficio total de Bs 450, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, y puede cobrarse de manera presencial o digital, dependiendo de la entidad financiera. Sin embargo, no todos los ciudadanos acceden automáticamente, por lo que la verificación previa es clave.

Las autoridades recalcaron que este proceso está supervisado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), lo que garantiza transparencia, seguridad y correcto manejo de los recursos públicos.

Finalmente, se recomienda a la población utilizar únicamente canales oficiales, como el portal www.gestora.bo, para evitar fraudes, enlaces falsos o desinformación relacionada con el cobro del bono.

