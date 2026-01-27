¿Tienes hasta $us 1.000? Así puedes cobrar tus ahorros en dólares

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció oficialmente la devolución de depósitos en dólares estadounidenses (USD) en efectivo a pequeños ahorristas del sistema financiero nacional, una medida que busca restablecer la confianza y garantizar la disponibilidad de la divisa en el país.

Según el comunicado oficial, la devolución se realizará a través de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y será posible gracias a la modificación del encaje legal, vigente desde el 27 de enero de 2026, que permitió liberar recursos en moneda extranjera.

¿Quiénes pueden acceder a la devolución?

Podrán beneficiarse de esta medida:

Personas naturales

Personas jurídicas (pequeñas empresas)

Siempre que, al 31 de diciembre de 2025, hayan tenido depósitos en dólares iguales o menores a $us 1.000 en el sistema financiero nacional.

¿Desde cuándo inicia la devolución?

La devolución de los ahorros en dólares comienza este martes 27 de enero de 2026 y se realizará en todas las entidades financieras del país, sin distinción de región.

De acuerdo con el BCB, esta medida beneficiará a más de 770.000 ahorristas y alrededor de 20.000 pequeñas empresas, lo que representa un paso importante para reactivar la circulación de la divisa y fortalecer la estabilidad financiera.

El Banco Central informó que la decisión fue consensuada con el Gabinete Económico del Órgano Ejecutivo, y reafirmó su compromiso de seguir aplicando acciones que consoliden el nuevo marco de la Política Monetaria, en beneficio de toda la población boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play