¿Tienes hasta $us 1.000? Así puedes cobrar tus ahorros en dólares

La medida beneficiará a más de 770.000 personas y 20.000 pequeñas empresas que tenían hasta $us 1.000 en el sistema financiero al cierre de 2025. El pago inicia este martes 27 de enero en todo el país.
27/01/2026 10:58
El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció oficialmente la devolución de depósitos en dólares estadounidenses (USD) en efectivo a pequeños ahorristas del sistema financiero nacional, una medida que busca restablecer la confianza y garantizar la disponibilidad de la divisa en el país.
Según el comunicado oficial, la devolución se realizará a través de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y será posible gracias a la modificación del encaje legal, vigente desde el 27 de enero de 2026, que permitió liberar recursos en moneda extranjera.
¿Quiénes pueden acceder a la devolución?
Podrán beneficiarse de esta medida:
Personas naturales
Personas jurídicas (pequeñas empresas)
Siempre que, al 31 de diciembre de 2025, hayan tenido depósitos en dólares iguales o menores a $us 1.000 en el sistema financiero nacional.
¿Desde cuándo inicia la devolución?
La devolución de los ahorros en dólares comienza este martes 27 de enero de 2026 y se realizará en todas las entidades financieras del país, sin distinción de región.
De acuerdo con el BCB, esta medida beneficiará a más de 770.000 ahorristas y alrededor de 20.000 pequeñas empresas, lo que representa un paso importante para reactivar la circulación de la divisa y fortalecer la estabilidad financiera.
El Banco Central informó que la decisión fue consensuada con el Gabinete Económico del Órgano Ejecutivo, y reafirmó su compromiso de seguir aplicando acciones que consoliden el nuevo marco de la Política Monetaria, en beneficio de toda la población boliviana.
