Máxima alerta en Colombia por la desaparición de un avión con 15 personas a bordo en la región del Catatumbo

Las autoridades colombianas activaron una operación de búsqueda y rescate a gran escala tras perderse el rastro de una aeronave comercial en el noreste del país. El avión, un Beechcraft 1900 operado por la aerolínea estatal Satena, desapareció de los radares la mañana de este miércoles 28 de enero mientras cubría la ruta entre las ciudades de Cúcuta y Ocaña.

La aeronave, identificada con la matrícula HK4709, transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes. Según el reporte oficial, el vuelo NSE 8849 despegó a las 11:42 a. m. y debía aterrizar apenas 23 minutos después. Sin embargo, el contacto se perdió de forma abrupta a las 11:54 a. m., solo 12 minutos después del despegue.

Políticos y figuras públicas entre los desaparecidos

La noticia generó una fuerte repercusión política en Colombia, ya que entre los pasajeros se encontraban figuras clave de la región de Norte de Santander. Fuentes oficiales y allegados han confirmado que a bordo viajaban:

Diógenes Quintero: Representante a la Cámara por las curules de paz.

Carlos Salcedo: Médico y aspirante a la Cámara de Representantes.

Juan David Pacheco: Exconcejal de la ciudad de Ocaña.

Rolando Peñaloza: Reconocido neurocirujano de la región.

Una zona de "alta complejidad"

El último registro del radar ubica al avión sobre la región del Catatumbo, específicamente entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén. Esta es una zona caracterizada por una geografía montañosa extremadamente accidentada y condiciones climáticas cambiantes, lo que dificulta significativamente las labores de avistamiento y rescate.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ya ha desplegado aeronaves para sobrevolar el área, mientras que la Aeronáutica Civil ha instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para centralizar las operaciones de búsqueda.

Respuesta oficial

La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, confirmó que la Dirección de Investigación de Accidentes ya está recolectando información técnica para determinar las causas de la pérdida de comunicación. Por su parte, la aerolínea Satena ha habilitado una línea de atención para los familiares y ha suspendido el resto de sus operaciones programadas para ese circuito.

"Se han activado todos los recursos disponibles para adelantar las labores de ubicación de la aeronave", señaló la aerolínea en un comunicado oficial.

Hasta el momento, no se ha reportado el hallazgo de restos de la aeronave ni señales de supervivencia, mientras la incertidumbre crece en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

