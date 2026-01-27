John Rioja apuesta por salud, educación y desarrollo productivo en Cochabamba

Con un discurso centrado en la transparencia, la justicia y la reactivación productiva, el abogado y exoficial del Ejército, John Ariel Rioja Guzmán, presentó sus propuestas como candidato a la Gobernación de Cochabamba por la agrupación Nueva Generación Patriótica (NGP).

Durante una entrevista electoral con Red Uno, remarcó que la administración pública debe recuperar la confianza de la población y dejar atrás la corrupción que frenó el desarrollo del departamento.

Rioja, nacido entre Arani y Vacas, se describe como un “ciudadano de a pie” con profundas raíces cochabambinas y una trayectoria marcada tanto por la formación castrense como por el estudio del derecho. Fue capitán del Ejército del Arma de Infantería tras formarse en el Colegio Militar del Ejército en La Paz, y posteriormente obtuvo grados de posgrado y maestrías en Derecho Penal, Procesal Penal, Constitucional y Derechos Humanos.

En cuanto a sus propuestas, plantea impulsar investigaciones para transparentar el uso de recursos públicos y garantizar que la gestión departamental opere sin prácticas corruptas.

También propone fortalecer el sistema de salud con la construcción de hospitales de tercer y cuarto nivel y un centro especializado para niños, asegurando un mejor manejo de los recursos destinados a medicamentos y servicios.

Otro de sus objetivos es mejorar la infraestructura educativa, especialmente en zonas rurales donde persisten carencias en servicios básicos.

En el ámbito productivo, Rioja plantea crear una Secretaría de Exportación capaz de reactivar industrias paralizadas y facilitar la salida de frutas, cereales y otros productos locales a mercados internacionales.

En materia de obras públicas, propone una Dirección de Ejecución de Obras que reduzca la dependencia de consultorías externas, acelere los proyectos y garantice mayor control técnico desde el propio gobierno departamental.

Asimismo, plantea programas ambientales como la reforestación del Parque Tunari con apoyo de reservistas y fuerzas armadas, y un plan integral de gestión de residuos.

