John Ariel Rioja Guzmán: “Quiero limpiar la injusticia y la corrupción en Cochabamba”

En una nueva entrega del sector “Conociendo Al Candidato”, el abogado y capitán de ejército, John Ariel Rioja Guzmán, presentó su propuesta de gobierno bajo la sigla de NGP, con el objetivo de llegar a la Gobernación de Cochabamba. Con un discurso marcado por sus raíces y su formación profesional, Rioja centró sus promesas en salud, infraestructura y transparencia.

Orgulloso de sus orígenes en Arani y Vacas, Rioja destacó su profunda conexión con la identidad cochabambina. "Tengo raíces de abarca y de pollera de mis abuelos", afirmó el candidato, quien además subrayó que sus pilares fundamentales son Dios, la patria y su familia, conformada por su esposa y sus cuatro hijos.

El candidato de NGP desglosó un plan de trabajo enfocado en resolver conflictos históricos de la región:

Salud y Fiscalización: Rioja denunció el presunto desvío de medicamentos y fondos en el SEDES. Prometió la construcción efectiva de hospitales de tercer y cuarto nivel, criticando las gestiones que solo "pusieron la piedra fundamental".

Medio Ambiente: Fue enfático al declarar que el botadero de K'ara K'ara debe desaparecer. "Voy a anular ese contrato de los 25 años a como dé lugar" , sentenció respecto a la gestión de residuos.

Educación y Desarrollo: Propuso la creación de la Universidad del Valle Bajo y la Región Andina , además de una Secretaría de Exportaciones para incentivar la producción agropecuaria bajo la premisa de “agua para todos” .

Conectividad: Se comprometió a concluir la doble vía Sipe Sipe-Confital y el tramo Sacaba - Bulo Bulo, garantizando la integración vial del departamento.

Además de su carrera militar, Rioja es abogado experto en derecho penal, constitucional y derechos humanos. Asegura que su formación le permitirá "limpiar la corrupción de verdad" en la administración pública departamental.

