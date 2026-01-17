Ronald Unzueta busca la Alcaldía de Cochabamba bajo la bandera de la renovación y la transparencia

En una nueva entrega del segmento “Conociendo al Candidato”, Ronald Unzueta presentó oficialmente sus aspiraciones y plan de gobierno para el municipio de Cochabamba por el Movimiento Tercer Sistema (MTS). Con un discurso centrado en la juventud y la honestidad, Unzueta se postula como la alternativa de cambio para la Llajta.

A sus 41 años, Unzueta cuenta con una formación sólida como abogado, con estudios de posgrado en Derecho Civil y Educación Superior. Durante su presentación, destacó que su principal motivación es demostrar que una gestión basada en la vocación de servicio puede sacar adelante a la región.

Un plan basado en tres pilares

La propuesta electoral de Unzueta se estructura en tres ejes estratégicos:

Gestión Sostenible y Ética: Propone un gobierno municipal sustentable con transparencia total en el uso de los recursos públicos para que estos beneficien directamente a la población.

Municipio de Puertas Abiertas: Busca que los ciudadanos sean partícipes activos en la solución de los problemas de sus respectivos sectores.

Servicio de Calidad a Precio Justo: El plan incluye la capacitación de jóvenes profesionales para brindar una atención eficiente sin elevar los costos, además de priorizar la mejora de los servicios básicos en las zonas más necesitadas.

"Estoy convencido de que el cambio y la renovación son buenos. Queremos un servicio que cumpla su objetivo y cueste lo justo", afirmó el candidato.

Valores y vida personal

Padre de familia y profesional del Derecho, Unzueta define su vida bajo tres prioridades claras: Dios, la familia y la justicia. Esta base ética es la que pretende trasladar a la silla municipal para renovar la política cochabambina.

Con esta postulación, el MTS busca captar el voto de quienes demandan una administración técnica, transparente y cercana al vecino.

