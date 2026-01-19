“Mi padre pudo morir”: Hija de cacique pide justicia tras violenta agresión

La familia del cacique de San José de Chiquito que fue agredido brutalmente mientras se encontraba en su chaco, permanece recibiendo atenció médica en el Hospital Japonés.

La hija del dirigente indígena detalló que su padre sufrió una serie de fracturas tras la golpiza y que requiere una intervención quirúrgica para colocar clavos en uno de sus brazos.

“Él estaba en su trabajito, observando su chaco, cuando le salieron los que viven allá y avasallaron las tierras. Lo golpearon por la espalda, perdió la memoria, sangró mucho y su brazo quedó quebrado en dos partes”, relató su hija.

La familia solicita a las autoridades una respuesta inmediata para frenar los avasallamientos en la zona.

“Pedimos apoyo para que ya no haya más avasallamiento. Son heridos, miren a mi padre ahora; ¿cómo será después con mi madre o con otras personas?”, expresó.

El cacique permanecerá hospitalizado varios días más y se prevé una segunda intervención quirúrgica este viernes, debido a las fracturas en la espalda y la mano. Mientras tanto, la propiedad familiar ha quedado prácticamente desprotegida, lo que incrementa la preocupación por posibles nuevas agresiones.

