“Estamos en proceso de investigación”: Policía indaga crímenes en Santa Cruz

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, se pronunció este lunes sobre los últimos hechos violentos registrados en Santa Cruz y sus alrededores, detallando el avance de las investigaciones y las medidas adoptadas.

Feminicidio en Puerto Quijarro

En Puerto Quijarro, se registró un hecho de feminicidio que involucra a cuatro personas, quienes ya fueron aprehendidas: el esposo de la víctima, dos de sus hijos y un empleado de la carnicería que la familia posee en la localidad.

Según Gómez, estas personas fueron aprehendidas en el municipio de Quijarro y están siendo investigadas. “Estamos en proceso de investigación, y seguramente, en el momento que tengamos elementos de convicción, se dará a conocer a los medios de comunicación”, explicó.

Además, el comandante aclaró que, aunque el fiscal ya tipificó el hecho como feminicidio, el tipo penal final se confirmará conforme avance la investigación.

Acribillado en el Urubó

En el Urubó, específicamente en Porongo, se registró el homicidio de un hombre acribillado. La Policía continúa con las investigaciones, que incluyen allanamientos en la zona y el secuestro de cuatro vehículos vinculados al hecho.

“El proceso de investigación continúa en este caso”, señaló Gómez, resaltando que todavía se recopilan pruebas y testimonios para esclarecer el móvil y la identidad de todos los implicados.

Caso Yuvinca

Sobre el caso de la niña Yubinca, el comandante confirmó que la Policía sigue haciendo declaraciones ampliatorias a familiares y personas cercanas a la víctima. Estas diligencias buscan esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición y eventual fallecimiento, y determinar posibles responsabilidades.

Mujer muerta en un local

Respecto al hallazgo de una mujer fallecida en un boliche del cuarto anillo, Gómez detalló que el levantamiento legal del cadáver se realizó durante la noche del domingo y que en primera instancia se presume que la muerte ocurrió por atragantamiento.

“El cuerpo fue trasladado a la morgue, y en las próximas horas se llevará a cabo la autopsia de médico legal para confirmar la causa de muerte”, señaló.

El comandante David Gómez enfatizó que todos los casos se encuentran en proceso de investigación y que la Policía continuará trabajando para recabar pruebas, realizar los allanamientos correspondientes y esclarecer los hechos, manteniendo informada a la ciudadanía sobre los avances.

