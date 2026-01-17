Investigan presunta legitimación de ganancias ilícitas de hombre acribillado en el Urubó

Las investigaciones sobre el asesinato de Jorge B. han dado un giro tras los operativos realizados en la zona del Urubó, en Santa Cruz. Aunque el paradero de los sicarios sigue siendo un misterio, las autoridades han decidido abrir un nuevo caso por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Durante las últimas horas, efectivos policiales ejecutaron múltiples allanamientos en los domicilios vinculados a la víctima y su entorno familiar más cercano. El saldo de estas intervenciones fue el secuestro de cuatro vehículos de alta gama que son de propiedad del fallecido y de su hermano.

El Comandante Departamental de la Policía, David Gómez, señaló que existe una clara incongruencia entre los ingresos declarados y los activos hallados. “Tenía la ocupación de tatuador, lo cual no estaría relacionado con la cantidad de dinero y bienes que posee”, afirmó la autoridad al confirmar la nueva línea de investigación.

Los peritos de inteligencia trabajan actualmente en el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad para individualizar a los responsables de la ejecución. La estrategia busca identificar de manera fehaciente a los sujetos que dispararon contra el joven mientras se rastrea el flujo financiero que sustentaba sus lujos.

