Citan a una audiencia virtual a Luis Arce por 'caso paternidad'

Este lunes se dio a conocer una citación para llevar a cabo una audiencia de medidas cautelares por el caso paternidad, en contra de Luis Arce Catacora.

La citación será para el próximo jueves 21 de enero a las 10:00 de la mañana.

La fiscal de Cochabamba Susana Claros Barrón, que lleva adelante la investigación, citó de forma virtual al exmandatario Luis Alberto Arce Catacora para aplicar medidas cautelares.

El exmandatario se encuentra detenido desde diciembre de 2025 en la cárcel de San Pedro por la investigación de desvío de recursos del estado a cuentas personales en el caso Fondo Indígena, cuando él era ministro de Economía y Finanzas Públicas en la gestión de Evo Morales.

La denunciante Brenda L.F., declaró constantemente que sostuvo una relación con el expresidente y a consecuencia de ello tendría un hijo con Arce.

