TEMAS DE HOY:
Embarrancamiento Andrés Acosta Loja Exministro Néstor Huanca

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Citan a una audiencia virtual a Luis Arce por 'caso paternidad'

Se hizo público una citación para este próximo jueves 21 de enero a las 10:00 de la mañana para una audiencia por medidas cautelares por el caso paternidad llevado adelante por Brenda L..

Juan Marcelo Gonzáles

19/01/2026 19:44

LA PAZ

Escuchar esta nota

Este lunes se dio a conocer una citación para llevar a cabo una audiencia de medidas cautelares por el caso paternidad, en contra de Luis Arce Catacora.

La citación será para el próximo jueves 21 de enero a las 10:00 de la mañana.

La fiscal de Cochabamba Susana Claros Barrón, que lleva adelante la investigación, citó de forma virtual al exmandatario Luis Alberto Arce Catacora para aplicar medidas cautelares.

El exmandatario se encuentra detenido desde diciembre de 2025 en la cárcel de San Pedro por la investigación de desvío de recursos del estado a cuentas personales en el caso Fondo Indígena, cuando él era ministro de Economía y Finanzas Públicas en la gestión de Evo Morales.

La denunciante Brenda L.F., declaró constantemente que sostuvo una relación con el expresidente y a consecuencia de ello tendría un hijo con Arce.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD