¿Viajas por carretera? Estas son las rutas con cortes, desvíos y restricciones, según la ABC

Si tienes planes de viaje por el país, es importante conocer los tramos con restricciones o desvíos. La ABC informó sobre afectaciones en al menos diez departamentos, incluyendo trabajos de mantenimiento, construcción y situaciones de emergencia en la vía.

Tramos afectados

Chuquisaca – El Rosal a Puente Río Acero

No transitable por sifonamiento en el sector Balconcillo, zona de falla geológica.

Cochabamba – Llavini a Bombeo

Restricción vehicular especial. Prohibido circular en horarios de corte: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30.

Tarija – Palos Blancos a Villa Montes

Transitabilidad con desvíos habilitados por Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.

Tarija – Campo Pajoso a Caraparí

No transitable por derrumbes de magnitud en dos sectores, incluyendo la cumbre del Aguaraguel.

Tarija – San Antonio a Nuevo Palmar Grande

No transitable por material vegetal y sedimento que taponó la alcantarilla.

La Paz – Patamanta a Huarina

Tránsito habilitado con desvíos, dos carriles disponibles.

La Paz – Unduavi a Chulumani

Restricción especial: no circular de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00 por trabajos de construcción.

Beni – Santo Domingo a Monte Grande

Tramo en evaluación con tránsito restringido, afectación en sector Monte Grande – Santo Domingo.

Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo

Transitabilidad con desvío provisional por daño en alcantarilla.

Santa Cruz – Bermejo a La Angostura

Obras con maquinaria en Choro Viejo, habilitado solo un carril.

Pando – Km 185 a El Porvenir

Transitabilidad con desvíos por construcción. Circular con precaución.

Recomendaciones

La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y trabaja en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para mantener informada a la población. Se recomienda planificar rutas, respetar desvíos y conducir con precaución.

