¿Viajas por carretera? Estas son las rutas con cortes, desvíos y restricciones, según la ABC

La ABC actualizó este lunes 19 de enero su reporte de transitabilidad en la Red Vial Fundamental. El informe detalla cortes, desvíos y restricciones en diferentes departamentos, por trabajos de mantenimiento, construcción o emergencias.
19/01/2026 9:56
Escuchar esta nota
Si tienes planes de viaje por el país, es importante conocer los tramos con restricciones o desvíos. La ABC informó sobre afectaciones en al menos diez departamentos, incluyendo trabajos de mantenimiento, construcción y situaciones de emergencia en la vía.
Tramos afectados
Chuquisaca – El Rosal a Puente Río Acero
No transitable por sifonamiento en el sector Balconcillo, zona de falla geológica.
Cochabamba – Llavini a Bombeo
Restricción vehicular especial. Prohibido circular en horarios de corte: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30.
Tarija – Palos Blancos a Villa Montes
Transitabilidad con desvíos habilitados por Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.
Tarija – Campo Pajoso a Caraparí
No transitable por derrumbes de magnitud en dos sectores, incluyendo la cumbre del Aguaraguel.
Tarija – San Antonio a Nuevo Palmar Grande
No transitable por material vegetal y sedimento que taponó la alcantarilla.
La Paz – Patamanta a Huarina
Tránsito habilitado con desvíos, dos carriles disponibles.
La Paz – Unduavi a Chulumani
Restricción especial: no circular de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00 por trabajos de construcción.
Beni – Santo Domingo a Monte Grande
Tramo en evaluación con tránsito restringido, afectación en sector Monte Grande – Santo Domingo.
Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo
Transitabilidad con desvío provisional por daño en alcantarilla.
Santa Cruz – Bermejo a La Angostura
Obras con maquinaria en Choro Viejo, habilitado solo un carril.
Pando – Km 185 a El Porvenir
Transitabilidad con desvíos por construcción. Circular con precaución.
Recomendaciones
La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y trabaja en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para mantener informada a la población. Se recomienda planificar rutas, respetar desvíos y conducir con precaución.
