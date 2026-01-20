Asosur busca diálogo para garantizar la sostenibilidad del GNV y la calidad de los combustibles

La Asociación de Surtidores (Asosur) se ha declarado en estado de emergencia y ha otorgado un plazo de 48 horas al Gobierno para establecer un canal de diálogo formal. El sector manifiesta su preocupación por la Resolución 51/2024 de la ANH, la cual limita la comercialización competitiva de productos importados frente a la oferta actual de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Susy Dorado, presidenta de la institución, enfatizó en la necesidad de una fiscalización rigurosa para que los combustibles cumplan con los estándares de calidad que la población demanda.

Al respecto, la ejecutiva señaló: “Es importantísimo que veamos la forma de fiscalizar que todo producto que ingresa a Bolivia, cumpla con normas internacionales”.

El gremio también subraya que los márgenes de ganancia establecidos recientemente para el Gas Natural Vehicular (GNV) comprometen seriamente la operatividad financiera de las estaciones. Dorado enfatizó al solicitar la intervención de las autoridades: “Estamos pidiendo al Ministerio que se abran las mesas para el análisis de la estructura de costos y comprobar además que nosotros no podemos operar a pérdida”.

Pese a la urgencia, el sector confía en que la apertura del Ministerio de Hidrocarburos permitirá replicar los acuerdos exitosos que se alcanzaron en gestiones previas.

“Creemos que con la máxima autoridad, que sería el Ministro de Hidrocarburos vamos a tener resultados, tal como lo tuvimos anteriormente cuando se trató el tema de los combustibles líquidos”, concluyó la representante de Asosur.

