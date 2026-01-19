TEMAS DE HOY:
Nacionales

Canciller critica al vicepresidente de "ir contra la gobernabilidad" de Estado

El Canciller Fernando Aramayo asegura que el distanciamiento no es culpa del presidente Rodrigo Paz.

EFE

19/01/2026 17:14

Foto: EFE

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, criticó este lunes en Davos (Suiza) al vicepresidente de su país, Edmand Lara, por "ir en contra de la gobernabilidad de su propio Estado"

La tensión entre el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente Lara se ha intensificado después de que Lara se declarara una «oposición constructiva» dentro del Ejecutivo de Bolivia, lanzara acusaciones contra el mandatario y el Parlamento.

"Es el único caso en el mundo en el que un vicepresidente se declara opositor, en el que un vicepresidente azuza a diferentes sectores para ir en contra de la gobernabilidad de su propio Estado. Genera quiebres institucionales, va en contra de las normativas", dijo Aramayo en declaraciones a EFE en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

Agregó que el vicepresidente es una autoridad que no busca el diálogo como mecanismo de interacción e interlocución. "Yo creo que esa realidad habla por sí sola. El distanciamiento no es del presidente Rodrigo Paz, todo lo contrario, él ha extendido la mano. Creo que sobran las pruebas para entender que el carácter del presidente Rodrigo Paz es dialogante y concertador", dijo.

