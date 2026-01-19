Sala Constitucional admite recurso contra el Decreto Supremo 5515

La Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto admitió una acción popular contra el Decreto Supremo 5515, norma que autoriza al presidente Rodrigo Paz a ejercer funciones mediante medios tecnológicos de comunicación cuando se encuentre temporalmente fuera del país, y fijó audiencia para este martes a las 15:30.

La acción fue presentada por el abogado Wilmer Juan Vásquez Flores contra el primer mandatario y otras autoridades del Estado, quienes fueron citadas para comparecer en la audiencia constitucional.

El Decreto Supremo 5515, promulgado el 29 de diciembre, establece que el presidente puede gobernar desde el exterior a través de plataformas tecnológicas. El recurso fue admitido por la Justicia el 14 de enero, luego de que el accionante subsanara las observaciones formales.

Vásquez argumentó que la norma es inconstitucional y vulnera el principio de independencia de poderes, al considerar que este tipo de disposiciones deben ser debatidas y aprobadas en una Asamblea Constituyente, ya que implicarían una modificación de lo establecido en la Constitución Política del Estado.

Además del presidente Rodrigo Paz, entre las autoridades accionadas figuran el vicepresidente Edmand Lara; la presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el contralor general del Estado y el Defensor del Pueblo.

