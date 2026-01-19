Filas interminables y reclamos marcan inicio del trámite de carnets escolares en Segip del Plan 3000

Largas filas se registraron este lunes 19 de enero en el Segip del Plan 3000, ubicado en la subalcaldía de esa zona, donde decenas de padres de familia acudieron desde tempranas horas para realizar el trámite del carnet de identidad de sus hijos, requisito indispensable para las inscripciones escolares que iniciaron esta jornada.

La fila se extendía a lo largo de más de una cuadra, mientras los padres aguardaban con la esperanza de obtener una ficha de atención que les permita completar el trámite. Sin embargo, varios denunciaron que no todos lograron ser atendidos, pese a haber llegado desde la madrugada.

“Sí, aquí estamos haciendo la cola, pero lamentablemente ya no nos quieren atender. Dicen que ese caballero es el último número, le han dado su ficha y de ahí ya no nos van a atender”, señaló una madre de familia visiblemente molesta.

La mujer explicó que el documento es necesario para inscribir a su hija en el colegio. “Estoy aquí desde las seis de la mañana. Estamos bajo el sol, sin comer, nuestros hijos también están sin comer y no veo justo que no nos atiendan”, reclamó.

Otra madre coincidió en el pedido y afirmó que la espera se prolongó durante toda la mañana.

“Estamos esperando que nos atiendan rápido, porque tarda mucho. Estoy sacando el carnet de identidad para mis niñas, ya se les venció y es un requisito que nos están pidiendo para la inscripción”, indicó.

Este es el panorama que se vive en el Segip del Plan 3000, donde la alta demanda por el trámite del carnet de identidad para menores generó largas filas y malestar entre los padres de familia, en el primer día del proceso de inscripciones escolares.

