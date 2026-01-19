Un hecho poco común llamó la atención de clientes de un establecimiento en Malasia, luego de que un gato quedara atrapado en la parte trasera de un cajero automático. El animal no podía salir por sus propios medios, lo que generó preocupación entre las personas que estaban en el lugar.

Al notar la situación, empleados del local intentaron ayudar al felino, pero el espacio era muy reducido y el gato seguía atascado. Al ver que no lograban liberarlo, decidieron pedir ayuda a los equipos de emergencia para evitar que el animal resulte herido.

Minutos después, personal de la Defensa Civil llegó al sitio y evaluó la situación. Debido a lo estrecho del cajero automático, uno de los rescatistas tuvo que subir por la parte superior del equipo e introducir gran parte de su cuerpo para poder alcanzar al gato, mientras sus piernas quedaban suspendidas en el aire.

Tras varios minutos de esfuerzo y maniobras cuidadosas, logró rescatar al felino sano y salvo, sin lesiones visibles.

El gato fue revisado en el lugar y entregado a personas responsables de su cuidado. El rescate quedó grabado en video, generando sorpresa y aplausos en redes sociales por la valentía y dedicación de los rescatistas.





Mira la programación en Red Uno Play