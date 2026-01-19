Confundió el freno con el acelerador: el accidente de una mujer de 83 años deja varios heridos

Un grave accidente de tránsito registrado en Estados Unidos ha generado conmoción en redes sociales. Una mujer de 83 años, al aproximarse a un semáforo en rojo, perdió el control de su vehículo al presuntamente pisar el acelerador en lugar del freno. El resultado fue un choque múltiple que dejó al menos cuatro personas heridas y severos daños materiales.

El hecho ocurrió en una intersección donde varios autos se encontraban detenidos. La fuerza del impacto hizo que varios vehículos quedaran seriamente afectados, generando caos en el lugar.

El incidente quedó grabado por una cámara de seguridad cercana, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente. Equipos de emergencia acudieron al sitio y trasladaron a los heridos a un centro médico. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales.

Según informó el portal RT en Español, las autoridades están investigando lo ocurrido y no descartan presentar cargos contra la conductora, dependiendo de los resultados de las pericias.

El hecho reabre el debate sobre los límites de edad para conducir y la necesidad de controles médicos y psicológicos frecuentes para personas de la tercera edad al volante.

