Escenario devastador: imágenes aéreas muestran la tragedia tras el choque de trenes en España

Un trágico accidente ferroviario se registró en Adamuz este domingo por la tarde, dejando hasta el momento 39 fallecidos y más de 200 heridos, según informan las autoridades. El choque involucró a un tren Iryo Málaga-Madrid, con 317 pasajeros, y un Alvia Madrid-Huelva, que transportaba 184 personas.

Las imágenes aéreas captadas desde el lugar del siniestro muestran la magnitud del desastre: varios vagones del tren Alvia quedaron volcados y desparramados por un talud de cuatro metros, mientras el convoy de Iryo también resultó seriamente afectado. Equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno en la búsqueda de desaparecidos y la evacuación de los heridos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente de “tremendamente extraño”, destacando que el tren Iryo tenía apenas cuatro años y que la vía había sido renovada en mayo de 2025 tras una inversión de 700 millones de euros. Además, los vagones habían sido revisados apenas cuatro días antes del siniestro.

Por su parte, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, señaló que “el error humano está prácticamente descartado” y que la causa podría estar relacionada con un fallo del material o de la infraestructura ferroviaria. La investigación estará a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y se anticipa que será prolongada.

El accidente ha provocado además la suspensión del tráfico ferroviario en varias rutas entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada. Entre los heridos, 12 se encuentran en estado muy grave y cinco son menores. Las autoridades advierten que la cifra de víctimas mortales podría aumentar.

Las impactantes imágenes aéreas y los videos de la Guardia Civil muestran un escenario de destrucción sin precedentes, dejando claro que este accidente se perfila como uno de los más graves de la historia reciente del transporte ferroviario en España.

