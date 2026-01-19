VIDEO: Imágenes aéreas muestran la dimensión del incendio en Chile

Desde las ventanillas de los aviones comerciales de un vuelo de Concepción-Santiago, se observa la magnitud de los incendios forestales en la región de Bío Bío; se puede apreciar toda su crudeza, donde una densa columna de humo gris plomizo cubre el horizonte, ocultando por completo la geografía y dejando ver solo los "puntos calientes" donde las llamas avanzan sin tregua.

Las cámaras aéreas y los registros de pasajeros muestran focos críticos como los denominados "Trinitarias" y "Rancho Chico", que han sitiado comunas como Concepción, Penco y Tomé.

La visión desde las alturas confirma lo que las autoridades ya califican como un "megaincendio": barrios enteros reducidos a cenizas y una superficie que quedó muy afectada en esta región.

El último balance oficial de las autoridades confirma 19 muertos a nivel nacional (18 de ellos en el Bío Bío) y miles de damnificados.

