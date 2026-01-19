Trump advierte que al no lograr el Nobel "ya no se siente obligado a pensar solo en paz"

Redacción Internacional/Copenhague, 19 ene (EFE)

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este lunes en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz".

"Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin.

El líder republicano vinculó la amenaza expansionista de Estados Unidos sobre Groenlandia a no haber conseguido esa distinción.

"Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", añade.

En su opinión, él ha hecho "más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación".

"Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia", concluye.

Støre confirmó este lunes al diario noruego VG haber recibido un mensaje de texto telefónico de Trump la víspera y aclaró que era una respuesta a otro que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le habían mandado.

"En el mensaje a Trump le explicamos nuestra postura sobre el aumento de aranceles a Noruega, Finlandia y otros países. Señalamos la necesidad de desescalar el intercambio de palabras y pedimos una conversación telefónica entre Trump, Stubb y yo a lo largo del día. La respuesta de Trump llegó poco después de haberle enviado nuestro mensaje. Fue decisión suya compartirlo con otros líderes de países de la OTAN", dijo a ese diario.

Støre resaltó que la postura de Noruega está clara: Groenlandia es parte del reino de Dinamarca y el apoyo a éste es "total".

"También apoyamos que la OTAN, de forma responsable, refuerce el trabajo por la seguridad y la estabilidad en el Ártico. En lo que respecta al Nobel de la Paz, le he explicado a Trump varias veces de forma clara lo que es sabido, que es un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego el que otorga el premio", afirmó.

El Comité Noruego del Nobel concedió su distinción de 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela".

No obstante, en un encuentro en la Casa Blanca el pasado 15 de enero, Machado le regaló su medalla como muestra de gratitud por el operativo estadounidense que depuso a Nicolás Maduro a principios de mes, aunque desde Oslo ya se ha recordado que la distinción es intransferible.

Trump ha insistido este lunes en que ha llegado el momento de "eliminar" la "amenaza rusa" de Groenlandia.

"Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará", señaló en su red social, Truth Social. EFE

mgr-alc/cae/jgb

