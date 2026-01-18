“Pensé que iba a morir”: El desgarrador testimonio de una joven que enfrentó un tornado abrazada a un árbol

La joven Stefany Nascimento Cordeiro, de 19 años, que quedó atrapada en el centro de un tornado en Paraná, Brasil. Mientras caminaba hacia una parada de autobús el pasado sábado, el cielo se oscureció y ráfagas de viento incontrolables comenzaron a levantar techos y estructuras a su alrededor.

Sin un refugio cercano, Stefany tomó una decisión instintiva que le salvó la vida: se aferró con todas sus fuerzas al tronco de un árbol mientras los escombros volaban a centímetros de su cuerpo.

Una cámara de seguridad captó la secuencia completa. En las imágenes se observa cómo la joven, al notar que era imposible seguir caminando, cruza la calle y se abraza al árbol. Segundos después, la violencia del viento se intensifica, los objetos metálicos cruzan el aire como proyectiles y otros árboles colapsan, hasta que la cámara pierde la señal debido a la fuerza del impacto.

“Salí del trabajo y cuando vi las chapas volando, quise volver corriendo. Estoy toda machucada; fui alcanzada en la espalda por un pedazo de portón que voló y me pegó fuerte. Pensé que me iba a morir, le pedía misericordia a Jesús”, confesó Stefany al portal g1, todavía visiblemente conmocionada por las lesiones y hematomas que sufrió.

El fenómeno no fue una tormenta común. Según el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná (Simepar), se trató de un tornado con vientos que alcanzaron los 180 km/h. El embudo de viento recorrió cerca de un kilómetro, concentrando su furia en el barrio Guatupê, donde la devastación es casi total.

El balance de la Defensa Civil Estatal es alarmante: 350 viviendas sufrieron daños estructurales o perdieron sus techos, 1.200 personas resultaron afectadas directamente por el fenómeno. Se registraron caídas masivas de postes de luz, muros derribados y la destrucción de los techos de varias empresas industriales de la zona.

A pesar de la magnitud del desastre y de las heridas sufridas, Stefany se convirtió en el rostro de la tragedia y el milagro en Brasil, tras sobrevivir a uno de los eventos climáticos más violentos registrados en la región en los últimos años.

