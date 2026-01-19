¡Imágenes del terror! Artefacto explosivo estalla contra un bus de una orquesta en Perú

Un artefacto explosivo detonó en la madrugada de este domingo 19 de enero contra el bus de la reconocida orquesta Armonía 10 de Walther Lozada, cuando se encontraba estacionado en la avenida El Golf, en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, región La Libertad. El atentado ocurrió mientras los músicos ofrecían una presentación en la discoteca El Monasterio.

Según información difundida por Exitosa, cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que sujetos desconocidos colocaron un paquete de gran tamaño cerca del vehículo y huyeron segundos antes de la detonación. Las imágenes muestran una fuerte explosión que causó alarma entre vecinos y transeúntes, además de severos daños materiales en el bus y en el entorno inmediato.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, ya que ninguno de los integrantes de la agrupación se encontraba dentro de la unidad al momento del ataque. Solo circulaban vehículos por la vía, lo que refuerza la hipótesis de que el explosivo habría sido lanzado desde la calle.

Minutos después del estallido, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para acordonar la zona, recoger evidencias e iniciar las diligencias correspondientes.

El chofer del bus, Carlos Otero, relató que se encontraba descansando dentro del vehículo junto a otro conductor cuando ocurrió la explosión.

“Escuchamos una detonación fuerte que nos despertó asustados. Al salir, vimos el bus completamente destrozado”, declaró a Latina Noticias. Indicó que los daños afectaron el sistema hidráulico, eléctrico, las bodegas y hasta la llanta de repuesto, que salió despedida por el impacto.

Otero precisó que ambos conductores resultaron ilesos, aunque su compañero sufrió cortes leves por vidrios rotos. Además, señaló que algunos instrumentos musicales quedaron dañados y que los músicos fueron trasladados a Piura como medida de seguridad. Las pérdidas materiales, entre equipos e instrumentos, se estiman en aproximadamente 25 mil soles (aproximadamente 7.448,59 dólares).

El atentado se produce en un contexto marcado por denuncias de extorsión y amenazas contra orquestas y artistas en la región La Libertad. Si bien el chofer aseguró que no habían recibido advertencias recientes, la Policía no descarta que el ataque esté vinculado a bandas criminales que operan en la zona.

Las autoridades informaron que las cámaras de seguridad habrían captado un vehículo negro en el lugar al momento del atentado, información que ya forma parte de la investigación. El caso continúa en proceso para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque.

