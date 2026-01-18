[VIDEO] Momento de terror: paquete explota en la cara de un hombre en Estambul

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento exacto en que un paquete que contenía fuegos artificiales explotó con la fuerza de una pequeña bomba al ser abierto por un hombre, generando alarma en un conjunto habitacional de Estambul, Turquía.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad del complejo, muestran al hombre manipulando el paquete en un área común. En segundos, el paquete detona violentamente, provocando una llamarada y una onda expansiva que lo arroja al suelo. El fuerte estruendo alertó de inmediato a vecinos y al personal de seguridad.

Según reportes de medios locales, además del hombre, dos vigilantes de seguridad resultaron con heridas leves. Todos recibieron atención médica preventiva, aunque afortunadamente no se registraron daños graves.

Las autoridades locales indicaron que el paquete contenía fuegos artificiales de alta potencia. La detonación se habría producido por una manipulación indebida de la pirotecnia, la cual, aunque comúnmente se utiliza en celebraciones, puede ser extremadamente peligrosa si se maneja en espacios cerrados o en áreas residenciales.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play