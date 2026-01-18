Vacaciones inesperadas: Pensó que era una molestia en el oído y el hallazgo la horrorizó

Las vacaciones de Elena Meschryakova, empresaria rusa de Novosibirsk, se vieron interrumpidas cuando un visitante poco común interrumpió su descanso: una hormiga dentro de su oído.

Elena relató que despertó a las 4 de la madrugada en su hotel en Tailandia tras escuchar ruidos extraños, similares al chapoteo del agua o al movimiento de una serpiente.

Elena aseguró que no desarrolló ninguna fobia por el incidente FOTO: Instagram

“Escribí a la compañía de seguros y, como era de esperar, busqué en Google: ¿cuáles son las probabilidades de que entre un insecto en el oído? La respuesta fue casi imposible”, comentó en sus redes sociales.

El insecto permaneció activo hasta las 7 de la mañana, momento en que Elena acudió al hospital. Los médicos confirmaron la presencia del insecto y procedieron a extraerlo usando una solución de aceite y equipo especializado. El tratamiento, cubierto por su seguro, costó alrededor de 4 mil baths, equivalentes a 127,35 dólares, e incluyó gotas antibióticas durante cinco días.

A pesar del incidente, Elena tomó la situación con humor, nombrando a su huésped “Yura”. Según ella, el insecto probablemente ingresó mientras tomaba sol en una silla plegable. En sus declaraciones, aseguró que no desarrolló fobias y que continuará disfrutando de sus vacaciones.

“Me siento genial ahora y no creo que haya más vida silvestre en Tailandia que aquí. ¡Hasta las cucarachas se meten en los oídos en nuestros dormitorios! Me relajaré en las tumbonas”, expresó.

A continuación, el video:

