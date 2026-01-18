TEMAS DE HOY:
Internacional

[VIDEO] ¡La cortesía salvó una vida! Hombre escapa de tragedia por abrir la puerta a su vecina

El incidente quedó registrado en video, mostrando cómo un acto de amabilidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Charles Muñoz Flores

18/01/2026 16:42

Minsk, Bielorrusia

Un simple acto de cortesía casi se convirtió en un milagro para un joven en Minsk, Bielorrusia. Mientras salía de su edificio en medio del frío glacial, el hombre retrocedió unos segundos para sostener la puerta a una mujer que entraba. Lo que parecía un gesto cotidiano terminó siendo decisivo para salvar su vida.

Al retomar su camino, un pesado marco de ventana se desplomó desde un piso superior, justo en el lugar donde él habría estado de no haberse detenido. El incidente quedó registrado en video, mostrando cómo un acto de amabilidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“Fue algo que nunca olvidaré”, comentó el protagonista, aún sorprendido por la coincidencia que le permitió evitar una tragedia.

El video ha comenzado a circular en redes sociales, generando comentarios sobre la importancia de la cortesía y la atención al entorno, incluso en los momentos más cotidianos.

