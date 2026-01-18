Un grave accidente ferroviario se registró en la localidad de Adamuz, en Córdoba, donde este domingo descarrilaron dos trenes de larga distancia de la compañía Iryo. Según informó Adif, el tren Iryo 6189, que cubría la ruta Málaga – Puerta de Atocha, descarriló a la altura de los desvíos de entrada de vía 1, invadiendo la vía contigua. Esto provocó que otro convoy, el 2384 Puerta de Atocha – Huelva, también se saliera de la vía.

Hasta el momento, las autoridades confirman la muerte de al menos 10 personas, varias heridas y un número indeterminado de pasajeros atrapados dentro de los vagones. La línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid ha quedado interrumpida, y Renfe ha informado que los trenes están siendo redirigidos a sus puntos de origen.

Varios pasajeros grabaron la escena desde el interior de los vagones, donde se ve al personal de Iryo intentando mantener la calma y dando instrucciones claras: permanecer sentados si se tiene asiento, avanzar hacia los coches con asientos libres, y que quienes tengan conocimientos de primeros auxilios estén atentos a los demás viajeros. Un trabajador señaló:

“Cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer… es más seguro estar dentro del tren que no saber en qué condiciones están las vías”.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) confirmó que el accidente ha provocado heridos y coordina el rescate junto con equipos especializados. Adif y las autoridades ferroviarias ya han iniciado la investigación para determinar las causas del descarrilamiento.

Los viajeros relatan momentos de tensión y colaboración, mientras los servicios de alta velocidad permanecen interrumpidos y se trabaja para asegurar la zona y atender a los afectados.

A continuación, el video:

