Policial

Dictan detención domiciliaria para dueño de perro que atacó a menor en Cochabamba

El niño fue sometido a una cirugía debido a la gravedad de las lesiones y requerirá una nueva intervención quirúrgica este lunes. Además, deberá recibir seguimiento psicológico.

Charles Muñoz Flores

18/01/2026 17:59

Dictan detención domiciliaria para dueño de perro que atacó a menor. FOTO: Imagen referencial.
Cochabamba, Bolivia

Un menor de 11 años permanece internado en el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, tras ser atacado por un perro de raza pitbull en la zona de Cobol, Cochabamba. El niño fue sometido a una cirugía estética debido a la gravedad de las lesiones y requerirá una nueva intervención quirúrgica este lunes. Además, deberá recibir seguimiento psicológico.

 

 

El propietario del animal, Andrés G. P., fue presentado ante la justicia y recibió detención domiciliaria con arraigo por cuatro meses, con derecho al trabajo y la obligación de firmar cada inicio y final de semana. Además, deberá cubrir los gastos médicos y las futuras intervenciones del menor, según confirmó el padre del niño.

El ataque provocó 30 días de incapacidad para el menor, de acuerdo con informes médicos oficiales. Durante la audiencia, se buscó también un acercamiento conciliatorio entre las partes, en el que el padre del niño manifestó la intención de llegar a acuerdos que no perjudiquen a nadie.

 

 

