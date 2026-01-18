Aprehenden a conductor con 40 paquetes de pasta base en la ruta Cochabamba–Santa Cruz

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) aprehendieron a un hombre que transportaba 40 paquetes de pasta base de cocaína en la carretera Cochabamba–Santa Cruz, durante un operativo de control vehicular.

El procedimiento se realizó mediante un Dispositivo Estático de Control instalado en la ruta interdepartamental. Durante la requisa a una vagoneta, los agentes detectaron paquetes con una sustancia amarillenta ocultos en el tanque de gasolina.

Ante el hallazgo, se aplicó la prueba de campo, cuyo resultado fue positivo para pasta base de cocaína, configurando un delito en flagrancia.

De inmediato, el conductor fue aprehendido y el motorizado secuestrado como parte de las investigaciones.

Se aguarda el reporte oficial del operativo para conocer mayores detalles, como el peso total de la droga y la situación legal del aprehendido.

Mira la programación en Red Uno Play