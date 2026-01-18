Envían a la cárcel a soldado del Ejército investigado por homicidio en accidente donde murió una niña

Un soldado del Ejército Boliviano fue enviado con detención preventiva al penal de Mocoví, en el departamento del Beni, dentro de la investigación por el delito de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, hecho en el que falleció una niña.

El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que la medida fue dispuesta durante una audiencia de revocatoria de medidas cautelares contra Jesiel A. N., de 19 años.

“El Ministerio Público presentó elementos de convicción suficientes que permitieron sustentar la detención preventiva”, señaló la autoridad.

Elementos presentados por la Fiscalía

Entre los elementos expuestos ante la autoridad judicial se encuentran un diagnóstico médico que establece aliento alcohólico, el acta de aprehensión, un muestrario fotográfico, el historial clínico remitido por COSSMIL, el informe del investigador policial y documentación proporcionada por la Sexta División del Ejército de Bolivia.

Con base en estos elementos, el juez determinó el ingreso del imputado al Centro Penitenciario de Mocoví.

El accidente ocurrió en diciembre

El fiscal del caso, Carlos Alipaz, informó que el hecho ocurrió el 14 de diciembre de 2025, alrededor de las 03:00 de la madrugada, en la avenida 18 de Noviembre y calle La Paz, en la ciudad de Trinidad.

Según los antecedentes, un vehículo tipo cuadratrac, conducido presuntamente por el imputado, habría impactado contra una motocicleta que se encontraba detenida esperando el cambio de semáforo.

Víctimas y fallecimiento de la menor

Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron gravemente heridas, entre ellas una niña que fue evacuada al Hospital Materno Infantil con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave.

La menor falleció días después, lo que derivó en la imputación por homicidio en accidente de tránsito.

El proceso continúa en etapa investigativa mientras el imputado cumple detención preventiva.

Fuente: Fiscalía General del Estado

