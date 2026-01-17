Incautan cápsulas con cocaína y sustancias químicas en operativos en Oruro

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el Ministerio Público inició investigaciones en etapa preliminar por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, tras la ejecución de dos operativos estratégicos desarrollados de manera coordinada con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), el Grupo de Investigación de Sustancias Químicas (GISUQ) y la Aduana Nacional, que permitieron la incautación de una importante cantidad de carbonato de sodio y más de dos kilos de cocaína en el departamento de Oruro.

“Estos resultados son fruto del trabajo interinstitucional y oportuno que permitió detectar el ingreso ilegal de sustancias controladas como el carbonato de sodio que estaría ingresando desde Chile con destino a Bolivia y la identificación de personas que transportaban cocaína bajo la modalidad de tragones, que se realizaron en operativo conjunto”, señaló Morales.

De acuerdo con los antecedentes, en el Recinto Aduanero Multipropósito de Tambo Quemado se identificaron dos tractocamiones que transportaban carbonato de sodio, sustancia química controlada sin la documentación correspondiente.

En uno de los casos, el conductor de un vehículo de color rojo marca Volvo se dio a la fuga, dejando abandonado el motorizado con 202 sacos de yute con un peso total aproximado de 4.949 kilogramos.

En el segundo caso, se procedió a la aprehensión del conductor de otro tractocamión color verde combinado, maca Volvo, encontrándose 170 sacos de yute con aproximadamente 4.165 kilogramos de carbonato de sodio, además el secuestro de los motorizados involucrados, y la realización de toma de muestras para su análisis en laboratorios especializados.

Asimismo, en un operativo de control realizado en la carretera Oruro-Pisiga, a la altura del peaje Vito Challacollo, se interceptó un minibús de transporte público, donde se aprehendió a dos personas que transportaban cocaína bajo la modalidad de ingesta de cápsulas.

Tras la evaluación médica correspondiente, se confirmó la expulsión voluntaria y el secuestro de un total de 174 cápsulas, que dieron positivo a cocaína, con un peso total de 2 kilos con 300 gramos. Ambos casos continúan en investigación para identificar a todos los responsables y establecer la procedencia y destino final de las sustancias incautadas.

Fuente: Fiscalía General del Estado

