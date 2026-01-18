“No se debe cobrar”: Director de Educación de La Paz sobre inscripciones escolares 2026

Este lunes 19 de enero, el sistema educativo boliviano da el primer paso hacia una nueva gestión académica con el inicio oficial de las inscripciones escolares 2026. Según lo dispuesto por las autoridades educativas, este proceso está dirigido especialmente a niños y niñas que ingresan por primera vez al sistema.

El director departamental de Educación de La Paz, Basilio Pérez, confirmó este domingo que ya se han socializado todas las instructivas con los directores distritales y de unidades educativas para garantizar un registro ordenado.

Documentos imprescindibles para el registro

Para evitar contratiempos, el director distrital señaló que los padres, madres o tutores deben presentarse en los establecimientos con los siguientes tres requisitos fundamentales:

Certificado de Nacimiento: Presentar el documento original.

Cédula de Identidad: Del estudiante (original y fotocopia).

Esquema de Vacunas: Este requisito es indispensable para los niños y niñas que ingresan al nivel inicial, asegurando su protección sanitaria.

Las autoridades han sido enfáticas al señalar que el derecho a la educación es gratuito en el sistema fiscal y de convenio. En ese sentido, Basilio Pérez advirtió que no se permitirán irregularidades económicas durante este periodo.

“Está terminantemente prohibido cualquier tipo de cobros. No se puede pedir ningún cobro ni ningún aporte en este proceso de inscripciones”, afirmó la autoridad departamental, instando a los padres a denunciar cualquier abuso en las direcciones distritales.

El calendario escolar establece que el inicio de las labores educativas será el lunes 2 de febrero. Este cronograma ha sido diseñado con el objetivo de cumplir estrictamente con los 200 días hábiles de trabajo, garantizando así el desarrollo completo de los contenidos pedagógicos previstos para este año.

Se recomienda a la población tomar las previsiones necesarias y acudir a las unidades educativas asignadas para evitar filas innecesarias en los últimos días del periodo de inscripción.

Mira la programación en Red Uno Play