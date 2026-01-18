TEMAS DE HOY:
caro harina de Emapa Evo Morales Narcotráfico

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

¿Descuento en la factura de luz? La Ley 1886 dispone 20% de rebaja para adultos mayores en Bolivia

El beneficio es para uno de los sectores considerados vulnerables, está enmarcado en la Ley N.º 1886, según informó la empresa ENDE Corporación. Conozca todos los detalles de esta disposición.

Red Uno de Bolivia

18/01/2026 10:56

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) Corporación informó a través de sus redes sociales sobre la vigencia del beneficio de descuento en el servicio eléctrico destinado a los adultos mayores. Gracias al cumplimiento de la Ley N.° 1886, todas las personas de 60 años o más tienen el derecho de acceder a una rebaja directa en sus facturas mensuales.

Esta medida busca proteger el bolsillo de los "abuelitos" del país, garantizando que un servicio básico esencial sea más accesible para quienes se encuentran en esta etapa de la vida.

¿En qué consiste el beneficio?

  • El incentivo no es un descuento al azar, sino que sigue reglas específicas para asegurar que llegue a quienes más lo necesitan dentro de la categoría domiciliaria:

  • Descuento mensual: Se aplica un 20% de rebaja en el total de la factura.

  • Límite de consumo: El beneficio es aplicable a los primeros 100 kWh de consumo mensual.

  • Exclusividad: Está diseñado únicamente para servicios registrados como vivienda (domiciliarios).

Para activar este derecho, el beneficiario debe presentarse en las oficinas de las empresas distribuidoras o sistemas eléctricos locales. Es importante recalcar que el trámite es personal y debe realizarse bajo la presentación de los siguientes documentos:

  • Cédula de identidad: Original y fotocopia.

  • Aviso de cobranza: Factura reciente en original y fotocopia.

Nota importante: Para mantener el descuento activo, la ley establece que el trámite debe renovarse cada año de manera presencial. ENDE recomienda a los usuarios revisar sus avisos de cobranza y acudir a las oficinas autorizadas para asegurar que este alivio económico no se interrumpa.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD