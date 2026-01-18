¿Descuento en la factura de luz? La Ley 1886 dispone 20% de rebaja para adultos mayores en Bolivia

La Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) Corporación informó a través de sus redes sociales sobre la vigencia del beneficio de descuento en el servicio eléctrico destinado a los adultos mayores. Gracias al cumplimiento de la Ley N.° 1886, todas las personas de 60 años o más tienen el derecho de acceder a una rebaja directa en sus facturas mensuales.

Esta medida busca proteger el bolsillo de los "abuelitos" del país, garantizando que un servicio básico esencial sea más accesible para quienes se encuentran en esta etapa de la vida.

¿En qué consiste el beneficio?

El incentivo no es un descuento al azar, sino que sigue reglas específicas para asegurar que llegue a quienes más lo necesitan dentro de la categoría domiciliaria:

Descuento mensual: Se aplica un 20% de rebaja en el total de la factura.

Límite de consumo: El beneficio es aplicable a los primeros 100 kWh de consumo mensual.

Exclusividad: Está diseñado únicamente para servicios registrados como vivienda (domiciliarios).

Para activar este derecho, el beneficiario debe presentarse en las oficinas de las empresas distribuidoras o sistemas eléctricos locales. Es importante recalcar que el trámite es personal y debe realizarse bajo la presentación de los siguientes documentos:

Cédula de identidad: Original y fotocopia.

Aviso de cobranza: Factura reciente en original y fotocopia.

Nota importante: Para mantener el descuento activo, la ley establece que el trámite debe renovarse cada año de manera presencial. ENDE recomienda a los usuarios revisar sus avisos de cobranza y acudir a las oficinas autorizadas para asegurar que este alivio económico no se interrumpa.

