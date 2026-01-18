Tras dominar gran parte del partido, Bolivia igualó 1-1 con Panamá

Bolivia igualó 1-1 con Panamá en Tarija en un partido que dominó en gran parte de su desarrollo. Un gol tempranero los sorprendió al inicio, pero lograron igualar en el complemento.

La selección boliviana de fútbol no pudo superar a Panamá en el estadio IV Centenario de Tarija, ante 12 mil espectadores, y terminó igualando 1-1 en un cotejo en el que comenzó en desventaja.

Al inicio del partido, el portero panameño Roberts realizó un saque largo que la defensa boliviana no pudo cerrar, y Barría, del Botafogo, definió por abajo ante la salida de Lampe. El 1-0 cayó como un balde de agua fría para la selección y los espectadores, apenas a los 3 minutos de juego.

La Verde insistió con ataques de Nava, proyecciones de Lucas Macazaga y remates de Ramiro Vaca, pero no logró romper el arco panameño, y así terminó el primer tiempo.

En el segundo tiempo, con varios cambios de los centroamericanos, Bolivia solo realizó el ingreso de Mamani por Villarroel, tras la sustitución de Robson por Arroyo y William Álvarez por Bruno Miranda, quien salió lesionado. A pesar de eso, los ataques nacionales fueron insistentes, pero sin fortuna, hasta el minuto 3 del complemento, cuando un centro en modo córner corto de Ramiro Vaca fue empujado por Richet Gómez, defensor de Blooming, para el 1-1.

El resultado no se movería hasta el final del partido, aunque a los 94 minutos un cabezazo de Robson se estrelló en el travesaño del arco de Roberts. Bolivia se alista para enfrentar a México el próximo domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera desde las 15:00, en un partido de preparación rumbo al repechaje.

En desarrollo...

Sigue aquí el minuto a minuto.

94'| El travesaño le dijo que no a Robson que estrelló su cabezazo para Bolivia.

Se adicionan 5 minutos más.

69'| Goool de Bolivia, Richet Gómez anota el empate.

61'| Remate potente de Robson Matheus pasa por encima del arco panameño.

Máximo Mamani ingresa en la selección boliviana en reemplazo de Villarroel.

Continúa poblada la última línea de Panamá, y complica el ataque boliviano.

En marcha el segundo tiempo.

Final del primer tiempo, Bolivia cae 0-1 con Panamá.

42' PT| Sale lesionado Diego Arroyo en Bolivia.

38' PT| Sentido Diego Arroyo, se toma el posterior izquierdo.

36' PT| Bolivia recupera rápido el balón, pero no tiene la eficacia en la delantera.

De a poco Panamá se va volviendo un equipo largo y Bolivia encuentra el espacio.

29' PT| Amarilla para Ricardo Philips por una falta ante Macazaga.

28' PT| Cabezazo de Ramiro Vaca por encima del arco.

18' PT| Tiro de esquina para Bolivia.

15' PT| Macazaga cae en el área de Panamá el árbitro no cobra penal.

Panamá apuesta por el contragolpe, mientras que Bolivia le cuesta volver.

4' PT| Goool de Panamá, Barría lo hizo el tanto.

4' PT| Gran remate de Ramiro Vaca por encima del arco que defiende el arquero de Panamá.

3' PT| Primera jugada seria de gol para Panamá.

Comenzó el partido.

Se demora por unos instantes el partido y el público silva.

Se hace el sorteo del campo de juego entre ambos equipos.

Estadio IV Centenario de Tarija totalmente repleto.

Se entona el himno nacional de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play