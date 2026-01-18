Santa Cruz: Comerciantes aseguran precios accesibles y novedades escolares en feria de útiles

En la zona de Alto San Pedro de Santa Cruz se instaló una feria escolar para atender la creciente demanda de materiales educativos, a pocas horas del inicio de las inscripciones escolares 2026.

Los comerciantes aseguran que este año hay variedad, promociones y precios accesibles para todas las familias. “Hay resaltadores con brillo, marcadores por paquetes de 100 unidades, y estuches de lápices con temática de Stitch que está de moda, a Bs 30”, comentó uno de los vendedores.

La feria atiende de lunes a domingo, de 07:00 a 22:00, con el objetivo de facilitar el acceso a los padres y madres que trabajan en horario extendido.

Una de las promociones destacadas es que quienes compren la lista completa de útiles escolares, recibirán un obsequio adicional por parte de los gremiales.

Útiles desde Bs 12

En cuanto a los precios, los vendedores aseguran que están “al alcance de todos los bolsillos”. Por ejemplo, se pueden encontrar cuadernos tamaño carta desde Bs 12, con variedad de marcas, tamaños y diseños.

La feria se mantendrá activa durante las próximas semanas para acompañar el periodo de inscripción y el retorno a clases.

