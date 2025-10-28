¡Polémica! Barcelona citado a declarar por pagos a árbitros

El FC Barcelona fue citado por la jueza Silvia López Mejía a declarar en el marco del caso que investiga los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018. La diligencia busca esclarecer la entrega de 7,3 millones de euros al directivo y a su hijo Javier durante ese período.

La magistrada ha solicitado al club, que será representado por la vicepresidenta Elena Fort, que aporte los contratos originales con las empresas de Negreira, Dasnil 95 SL y Nilsad SCP, así como documentación y vídeos que respalden los servicios de asesoramiento arbitral prestados entre 2001 y 2014. Además, se deberá identificar a los técnicos o auxiliares involucrados en dichos trabajos.

Como parte del proceso, el expresidente Joan Gaspart, que dirigió el Barcelona entre 2000 y 2003, ha sido citado a declarar el 27 de enero. Gaspart había asegurado previamente que el club no incurrió en ninguna ilegalidad durante su gestión.

El actual presidente, Joan Laporta, cuyo período inicial al frente del club ya ha prescrito respecto a los pagos investigados, será escuchado como testigo el 12 de diciembre, fecha en la que también lo serán los exentrenadores Luis Enrique, actualmente en PSG, y Ernesto Valverde, hoy en el Athletic Club.

