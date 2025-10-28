TEMAS DE HOY:
Acribillado Clan Villalba Brasileños

21ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Polémica! Barcelona citado a declarar por pagos a árbitros

El club culé deberá declarar ante la justicia española por los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 2001 y 2018, mientras exdirigentes y exentrenadores también han sido convocados como testigos. 

Martin Suarez Vargas

28/10/2025 12:46

Escuchar esta nota

El FC Barcelona fue citado por la jueza Silvia López Mejía a declarar en el marco del caso que investiga los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018. La diligencia busca esclarecer la entrega de 7,3 millones de euros al directivo y a su hijo Javier durante ese período.

La magistrada ha solicitado al club, que será representado por la vicepresidenta Elena Fort, que aporte los contratos originales con las empresas de Negreira, Dasnil 95 SL y Nilsad SCP, así como documentación y vídeos que respalden los servicios de asesoramiento arbitral prestados entre 2001 y 2014. Además, se deberá identificar a los técnicos o auxiliares involucrados en dichos trabajos.

Como parte del proceso, el expresidente Joan Gaspart, que dirigió el Barcelona entre 2000 y 2003, ha sido citado a declarar el 27 de enero. Gaspart había asegurado previamente que el club no incurrió en ninguna ilegalidad durante su gestión.

El actual presidente, Joan Laporta, cuyo período inicial al frente del club ya ha prescrito respecto a los pagos investigados, será escuchado como testigo el 12 de diciembre, fecha en la que también lo serán los exentrenadores Luis Enrique, actualmente en PSG, y Ernesto Valverde, hoy en el Athletic Club.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD