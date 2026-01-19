CR7 y Messi siguen en la cima: ¿qué lugar ocupan entre los atletas mejor pagados del mundo?

Si hay dos nombres que siguen marcando la agenda del fútbol mundial, más allá de los años, son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ambos demostraron que la edad no es un límite cuando se trata de talento, disciplina y vigencia dentro y fuera de la cancha.

FOTO: EFE

A sus 40 años, CR7 continúa siendo la gran figura del Al-Nassr en Arabia Saudita, donde no solo aporta goles, sino también una enorme presencia mediática. Por su parte, Lionel Messi, con 38 años, llevó al Inter de Miami a lograr hitos históricos en la MLS, cambiando la imagen del fútbol en Estados Unidos.

FOTO: EFE

Pero su impacto va mucho más allá de lo deportivo. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi también dominan el lado económico del fútbol global. Desde hace años, sus nombres son sinónimo de rentabilidad para clubes, ligas y marcas, tanto en Europa como en otros continentes.

De acuerdo al sitio especializado Finanzas Argy, Cristiano Ronaldo encabeza el ranking de los deportistas mejor pagados del mundo en 2026, con ingresos que rondan los 260 millones de dólares. Esta cifra lo coloca muy por encima del resto de las estrellas del deporte y confirma que su influencia sigue intacta, incluso en la recta final de su carrera.

En tanto, Lionel Messi ocupa el tercer lugar del ranking mundial, con ingresos estimados en 130 millones de dólares. Aunque está lejos del monto de CR7, el argentino se mantiene como uno de los atletas más influyentes y rentables del planeta.

El ranking de los 10 deportistas mejor pagados del 2026 vuelve a dejar en claro el dominio del fútbol en los primeros puestos, con el portugues lidera la lista, seguido por Canelo Álvarez y Messi.





