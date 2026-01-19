Jessica Echeverría es posesionada como viceministra de Oportunidades

Este lunes 19 de enero, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, posesionó a Jessica Echeverría como nueva viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo.

Durante su discurso de posesión, Echeverría se refirió al contexto de violencia de género que atraviesa el país.

“Hoy no llego sola, llegamos todas y llegamos todos. El 2025 cerró con una cifra que debe encender la alerta: 81 feminicidios, 81 sueños arrebatados. En este viceministerio trabajaremos en la prevención”, expresó.

Echeverría es abogada y activista por los Derechos Humanos. En su trayectoria, dirigió la Dirección de Género de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. La nueva autoridad también habría renunciado recientemente a un cargo como fiscal de materia, tras presentar su dimisión ante el fiscal general Roger Mariaca.

Asume un despacho que absorbe funciones del extinto Ministerio de Justicia, cerrado en noviembre de 2025 como parte de la reestructuración institucional del Ejecutivo.

Mira la programación en Red Uno Play