“Es un hito histórico”: Bolivia ingresa al Mercosur y avanza en acuerdo con la Unión Europea

El ingreso de Bolivia como miembro pleno al Mercosur y su participación en el reciente acuerdo con la Unión Europea marcan un hito en la política exterior del país. Así lo afirmó este lunes a Red Uno el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien calificó esta integración como una señal clara de la renovada confianza de los organismos internacionales en el rumbo económico de la nación.

Según la autoridad, este escenario posiciona a Bolivia no solo como un actor clave en Sudamérica, sino como un socio estratégico con acceso directo a los mercados del viejo continente.

Lupo subrayó la importancia de esta apertura comercial para el sector productivo, destacando que el acuerdo con la Unión Europea es una aspiración de décadas que finalmente se concreta bajo la gestión del presidente Rodrigo Paz.

“Bolivia, al ser miembro pleno del Mercosur, puede tener acceso no solo a los mercados de países de Sudamérica del Mercosur particularmente sino también a los europeos y eso es positivo para exportación de nuestros productos e importación de insumos”, manifestó el ministro.

Para el Gobierno, este avance no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia integral que incluye el respaldo de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Es una renovada confianza en el nuevo rumbo que está tomando Bolivia hacia adelante y en la apertura que se está dando. Hemos iniciado una política interna y externa que busca resultados para la gente más vulnerable y para el beneficio de los bolivianos, que busca mercados y promueve a los empresarios”, señaló la autoridad.

Señaló que la nueva hoja de ruta delegada en la Cancillería busca la ejecución de una “agresiva diplomacia económica” enfocada en captar inversiones y fomentar las exportaciones. El ministro enfatizó que, si bien Argentina y Brasil siguen siendo los mercados naturales vinculados a Bolivia, la participación plena en el bloque amplía el horizonte de manera estructural.

“Bolivia no solamente se beneficia de estos países sino de los mercados europeos; es un hito histórico que muestra un cambio profundo y estructural”, agregó Lupo.

Además, el ministro destacó el fin del aislamiento diplomático de Bolivia con la participación del ministro de Economía y el canciller en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Según Lupo, este evento servirá como una "vitrina al mundo" para exponer las oportunidades de inversión que ofrece el país en esta nueva etapa de integración global.

