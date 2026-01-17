Rodrigo Paz: “Bolivia no abandonará al Mercosur; buscamos un mejor futuro”

El presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó en Asunción que la adhesión de Bolivia al Mercosur representa el camino hacia un mejor futuro para el país. Durante su discurso en el Gran Teatro José Asunción Flores, el mandatario destacó que su gestión no abandonará la búsqueda de prosperidad para el pueblo boliviano.

"Nosotros los bolivianos no fuimos parte de esa constitución inicial de lo que debería ser el Mercosur, cuando éramos la sangre misma en el entendimiento que las hidrovías eran parte de la condición de cómo conformarnos", manifestó el mandatario.

El Jefe de Estado lamentó que el país quedara fuera de la constitución original del bloque en 1991 por decisiones de gestiones pasadas. Sin embargo, resaltó que las primeras nueve semanas de su Gobierno marcan una apertura económica sin precedentes hacia la región y el mundo.

Bolivia se encuentra actualmente en la fase final de su protocolo de adhesión plena para integrarse formalmente a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este proceso ratificado recientemente posiciona al país como un actor clave en la mayor zona de libre mercado del planeta.

Paz Pereira coincidió con los líderes europeos en que este pacto es una apuesta valiente por el multilateralismo frente al proteccionismo global. El acuerdo conecta a Bolivia con un mercado de más de 700 millones de personas, abriendo puertas comerciales antes inexistentes.

"No abandonaremos a Bolivia ni al Mercosur para tener un mejor futuro para nuestros pueblos", enfatizó Paz.

La jornada en Paraguay cierra con un mensaje de esperanza y determinación por parte del Ejecutivo nacional hacia la integración sudamericana. El mandatario reafirmó que la prioridad absoluta es consolidar beneficios tangibles mediante la inserción inteligente en la economía global.

