TEMAS DE HOY:
Exministro Néstor Huanca Evo Morales trata y tráfico Paradero de Evo Morales

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Bolivia se mantiene en el puesto 76 del nuevo ranking FIFA

Este lunes se conoció el primer ranking del año del fútbol mundial masculino donde España continúa liderando la tabla.

Martin Suarez Vargas

19/01/2026 16:03

Jugadores de la selección bolviana de fútbol, en entrenamientos ante de enfrentar a Panamá. Foto: Redes sociales.
Bolivia.

Escuchar esta nota

La selección boliviana se mantiene en el puesto 76 de 210 selecciones en el nuevo ranking de la FIFA. La clasificación es liderada por España, seguida de Argentina y Francia en el tercer lugar.

En comparación con las últimas actualizaciones del ranking, Bolivia no presentó cambios y sigue ubicada en la posición 76, un puesto por debajo de Finlandia y por encima de Israel, que ocupa el lugar 77.

España encabeza la clasificación con 1877.18 puntos, Argentina suma 1873.33 y Francia completa el podio con 1870. La Verde se ubica en el puesto 76 con 1330.52 puntos. San Marino es la última selección con 726.03 unidades.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD