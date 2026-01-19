La selección boliviana se mantiene en el puesto 76 de 210 selecciones en el nuevo ranking de la FIFA. La clasificación es liderada por España, seguida de Argentina y Francia en el tercer lugar.

En comparación con las últimas actualizaciones del ranking, Bolivia no presentó cambios y sigue ubicada en la posición 76, un puesto por debajo de Finlandia y por encima de Israel, que ocupa el lugar 77.

España encabeza la clasificación con 1877.18 puntos, Argentina suma 1873.33 y Francia completa el podio con 1870. La Verde se ubica en el puesto 76 con 1330.52 puntos. San Marino es la última selección con 726.03 unidades.

