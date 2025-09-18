El dominio de Argentina en el fútbol mundial llegó a su fin este 18 de septiembre. Tras caer 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil, la selección dirigida por Lionel Scaloni perdió el primer lugar del ranking FIFA, un privilegio que mantenía desde abril de 2023.

El ranking actualizado posiciona a España como líder con 1.875,37 puntos, seguida de Francia (1.870,92) y Argentina (1.870,32), mientras que Inglaterra se mantiene en el cuarto puesto y Portugal asciende al quinto lugar. La derrota ante un rival situado en la posición 23 del ranking fue decisiva, ya que el sistema de cálculo Elo penaliza más los tropiezos ante selecciones de menor categoría.

España, bajo el mando de Luis de la Fuente, se benefició de los resultados recientes ante Bulgaria y Turquía, consolidando su ascenso a la cima. Por su parte, Francia también sumó victorias, pero no suficientes para superar a la Roja.

Con este cambio de liderazgo, Argentina pone fin a una racha de 2 años, 5 meses y 12 días como líder, iniciada tras la conquista de la Copa América y reforzada con el título del Mundial 2022 en Qatar. A pesar de la caída, la Albiceleste conservará ventajas en los sorteos del Mundial 2026 como campeón vigente, junto a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

El nuevo escenario abre un periodo de competencia intensa entre las selecciones de élite. España, además, alcanza un logro sin precedentes al liderar simultáneamente los rankings masculino y femenino, consolidando su influencia global en el fútbol. Argentina, mientras tanto, buscará recuperar terreno en los próximos amistosos programados para octubre y noviembre, que marcarán el camino hacia la próxima Finalissima y el Mundial 2026.

