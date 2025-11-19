Cristiano Ronaldo cenó con Trump en la Casa Blanca como parte de la delegación saudí

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr saudí, cenó este martes en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán, en su visita a Estados Unidos.

Durante un discurso de bienvenida a la cena, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Cristiano Ronaldo en persona.

Ronaldo, acompañado de su esposa Georgina Rodríguez, no fue invitado a tomar la palabra, pero fue ubicado en los primeros asientos de la mesa en el Salón Este de la Casa Blanca.

El presidente Trump dio la bienvenida a los invitados calificando al príncipe heredero como "un verdadero socio para la paz y la prosperidad" en el mundo y para la paz en el Medio Oriente.

La cena fue atrasada debido a que la alfombra roja colocada fuera del salón tuvo que ser cubierta por una carpa debido a la fuerte lluvia en Washington D. C.

Además de Cristiano Ronaldo, Trump también recibió a Elon Musk, siendo este el regreso del magnate de la tecnología a la Casa Blanca luego de su distanciamiento con el mandatario republicano. EFE

